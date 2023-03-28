Сарри признан лучшим тренером Серии А в марте

Рулевой «Лацио» Маурицио Сарри был признан лучшим тренером итальянской Серии А в марте. Об этом рассказывает пресс-служба лиги.

В уходящем месяце «Лацио» провёл в чемпионате Италии три матча. Римские «орлы» обыграли «Наполи» и «Рому» (по 1:0), а также сыграли вничью с «Болоньей» (0:0).

На текущий момент «Лацио» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Наполи» команда Маурицио Сарри отстаёт на 19 очков. При этом пятую «Рому» «лациале» опережают на пять баллов.

Ближайший матч Серии А «Лацио» проведёт в воскресенье, 2 апреля, – против «Монцы» на поле соперника.