Пирло выразил надежду на победу итальянского клуба в Лиге чемпионов

Известный итальянский специалист, в прошлом полузащитник «Милана» и «Ювентуса», Андреа Пирло, надеется на то, что в этом году в Лиге чемпионов сможет одержать победу итальянский клуб. В четвертьфинал самого престижного клубного турнира Европы вышли сразу три представителя итальянского футбола.

- Наш футбол всегда оставался конкурентоспособным, и эти успехи не случайны. Я надеюсь, что можно будет даже выиграть Лигу чемпионов, - цитирует Пирло итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.

В последний раз итальянский клуб побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году, это был «Милан» как раз с Пирло в составе.