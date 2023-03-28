Диас выбирает между «Реалом» и «Миланом»

Хавбек мадридского «Реала» Браим Диас, ныне выступающий в аренде за «Милан», начал переговоры относительно своего будущего в «королевском» клубе. Об этом рапортует Caught Offside.

Как отмечает источник, 23-летний полузащитник готов вернуться в чемпионат Испании, но в то же время будет не против остаться в стане «россонери» на постоянной основе.

Арендный договор Диаса с миланским грандом рассчитан до середины 2023 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 поединке за «Милан», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.