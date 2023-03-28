Стало известно, от чего зависит будущее Моуринью

Португальский тренер Жозе Моуринью размышляет о своем будущем в «Роме», об этом рапортует Il Messaggero. «Особенный» хочет четко понимать планы руководства на новый сезон, после чего примет окончательное решение.

При этом, как отмечает источник, Моуринью не намерен дожидаться конца сезона. Специалист хочет обсудить все моменты сотрудничества в ближайшее время, чтобы в случае разногласий договориться с новым клубом.

Трудовое соглашение Жозе с «волками» рассчитано до середины 2024 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице.