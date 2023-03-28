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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет усилить атаку топ-форвардом Серии А

28 Марта 2023 • 13:01 Комментировать

Нигерийский топ-нападающий Виктор Осимхен является трансферной целью «ПСЖ» на лето. По сведениям La Gazzetta dello Sport, французский топ-клуб намерен навязать борьбу другим претендентам на африканца. В подписании Осимхена также заинтересованы «МЮ», «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Ранее в прессе сообщалось, что руководство неаполитанского клуба готово расстаться со своим ведущим бомбардиром за 150 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Осимхен провел 23 поединка, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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