Вайсс оценил шансы «Наполи» выиграть Лигу чемпионов

Футбольный специалист Владимир Вайсс, который ранее занимал пост главного тренера сборной Грузии, поделился мнением о перспективах «Наполи» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

«В турнире остались лучшие восемь клубов Европы на данный момент. Я желаю Хвиче и «Наполи» успеха. «Наполи» 100% может выиграть чемпионат и добиться успеха в Лиге чемпионов», - приводит слова тренера издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в четвертьфинале Лиги чемпионов неаполитанский клуб встретится с «Миланом».

В Серии А подопечные Лучано Спаллетти уверенно лидируют, имея в своей копилке 71 очко.