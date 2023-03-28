Вайсс высказался о прогрессе Хвичи

Экс-наставник сборной Грузии Владимир Вайсс в разговоре с журналистами высказался касательно прогресса в игре полузащитника «Наполи» Хвича Кварацхелии.

«Это огромный талант и хороший парень. Желаю ему только удачи! Он играет в современный футбол на скорости. Проводит великолепный сезон!» - передает слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кварацхелия пополнил ряды неаполитанского коллектива летом 2022 года. В нынешнем сезоне грузинский полузащитник принял участие в 30 поединках, отметившись 14 забитыми мячами и 16 голевыми передачами.

Контракт Хвичи рассчитан до лета 2027 года, его трансферый ценник – 85 миллионов евро.