Орландо поведал, в какой итальянский клуб следует податься Конте

Антонио Конте остался без работы после расставания с лондонским «Тоттенхэмом», и Массимо Орландо, бывший игрок «Милана», поделился своим мнением по поводу того, какой ему клуб следует тренировать впредь.

- Для «Ромы» это мог бы быть тренер, который принесет команде энтузиазм. Но я думаю, что Конте уже пытается договориться с «Интером». При этом он болеет за «Ювентус». Я вижу его только в Италии. Может, еще в «Милане», там тоже есть возможности, - цитирует слова Орландо pianetamilan.it.

Ранее Антонио Конте, напомним, тренировал в Италии и туринский «Ювентус», и миланский «Интер».