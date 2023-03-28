Пессина - первый игрок «Монцы», забивший за сборную Италии

В своем втором матче в стартовавшем отборочном цикле к очередному чемпионату Европы итальянская сборная обыграла в гостях команду Мальты, забив той два безответных мяча. Один из них записал на свой счет Маттео Пессина, и оказалось, что этот гол в известной степени исторический - впервые за сборную страны удалось отличиться игроку «Монцы». Пресс-служба клуба не постеснялась отметить это обстоятельство в отдельной публикации.

Привлекаться в сборную Пессина стал еще в 2020 году, когда выступал за «Верону». Летом прошлого года он вернулся в «Монцу» - команду, в которой начинал карьеру в 2014 году.