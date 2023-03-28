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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» нашёл нового центрфорварда

28 Марта 2023 • 08:54 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн продолжает находиться в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом рапортуют итальянские журналисты.

Согласно данным издания Calciomercato, «старая синьора» рассчитывает усилить состав команды датским форвардом в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. На острие атаки «бьянконери» Расмус может заменить серба Душана Влаховича, которого могут продать летом.

Хёйлунн перешел в «Аталанту» из «Штурма» летом прошлого года. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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