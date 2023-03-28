«Ювентус» нашёл нового центрфорварда

Нападающий «Аталанты» Расмус Хёйлунн продолжает находиться в сфере интересов туринского «Ювентуса». Об этом рапортуют итальянские журналисты.

Согласно данным издания Calciomercato, «старая синьора» рассчитывает усилить состав команды датским форвардом в летнее трансферное окно. Сумма потенциальной сделки оценивается в 50 миллионов евро. На острие атаки «бьянконери» Расмус может заменить серба Душана Влаховича, которого могут продать летом.

Хёйлунн перешел в «Аталанту» из «Штурма» летом прошлого года. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до середины 2027 года.