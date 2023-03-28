Скончался любимый итальянский журналист Марадоны

В возрасте 84 лет ушел из жизни Джанни Мина - итальянский репортер, который заработал репутацию любимого журналиста Диего Марадоны в бытность выступлений того в составе итальянского «Наполи». Именно ему удавалось получить самые откровенные и известные интервью Диего, который доверял Мине и рассказывал все, что хотел рассказать.

В коллекции ушедшего из жизни труженика пера осталось несколько футболок «Наполи» и сборной Аргентины, подписанных Марадоной.

Напомним, что великий аргентинец выступал в составе «Наполи» с 1984 по 1991 год и дважды привел клуб к победе в чемпионате Италии.