Камоцци: Антон Миранчук мог бы играть в Серии А вместе с братом

Известный футбольный функционер Франко Камоцци, который ранее был советником Леонида Федуна в «Спартаке», высказался насчёт уровня и перспектив Антона Миранчука. Камоцци считает, что Антон мог бы играть в Серии А вместе со своим братом Алексеем.

«Считаю, что Антон Миранчук смог бы переехать в Италию и играть в Серии А. Также он мог бы играть в одной команде со своим братом Алексеем в «Торино». Почему нет?» - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Алексей Миранчук в настоящий момент выступает за «Торино» в аренде. Права на 27-летнего полузащитника принадлежат «Аталанте». В сезоне 2022/2023 Миранчук забил четыре гола и отдал пять голевых передач в 20 матчах чемпионата Италии.

Антон Миранчук, в свою очередь, забил восемь голов в 24 матчах за «Локомотив» в этом сезоне.