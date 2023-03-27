«Ювентус» открыт к трансферу Влаховича

По завершению сезона 2022/2023 нападающий Душан Влахович может покинуть «Ювентус». Как сообщает Todofichajes, туринский клуб будет готов рассмотреть вариант с продажей Влаховича, если поступит хорошее предложение.

Душан Влахович перебрался в «Ювентус» в конце января 2022 года. С тех пор сербский форвард провёл за «старую синьору» 49 официальных матчей, в которых забил 20 голов и отдал 6 результативных передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Душана Влаховича в 75 миллионов евро.

Ранее слухи связывали Душана Влаховича с «Реалом», «Баварией» и другими грандами.