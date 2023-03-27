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Чемпионат Италии. Серия А

Дест может продолжить карьеру в Испании, но не в «Барселоне»

27 Марта 2023 • 17:54 Комментировать

Поговаривают, что «Милан» не собирается пользоваться опцией выкупа в контракте с Серджино Дестом. Вероятно, по завершению нынешнего сезона 22-летний нидерландский защитник вернётся в «Барселону». При этом на «Камп Ноу» на Деста тоже не рассчитывают, и чтобы получать стабильную игровую практику игроку придётся искать новую команду.

Как сообщает Todofichajes, Дест может оказаться в «Севилье». Андалузский клуб уже начал узнавать о ситуации нидерландца. Судя по всему, речь может пойти об аренде.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Серджино Деста в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Севилья Серджино Дест трансферы футбола - лето 2023
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