Дест может продолжить карьеру в Испании, но не в «Барселоне»

Поговаривают, что «Милан» не собирается пользоваться опцией выкупа в контракте с Серджино Дестом. Вероятно, по завершению нынешнего сезона 22-летний нидерландский защитник вернётся в «Барселону». При этом на «Камп Ноу» на Деста тоже не рассчитывают, и чтобы получать стабильную игровую практику игроку придётся искать новую команду.

Как сообщает Todofichajes, Дест может оказаться в «Севилье». Андалузский клуб уже начал узнавать о ситуации нидерландца. Судя по всему, речь может пойти об аренде.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Серджино Деста в 12 миллионов евро.