«Милан» смирился с уходом Браима Диаса

По завершению нынешнего сезона Браим Диас покинет «Милан». Итальянский клуб уже смирился с уходом атакующего полузащитника, о чём на своих страницах рассказывает Todofichajes.

«Милан» планировал выкупить Браима Диаса по завершению срока аренды, но это оказалось невозможным, поскольку «Реал» хочет вернуть игрока. У мадридского клуба есть право обратного выкупа Диаса.

Всего за «Милан» Браим Диас провёл 110 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 16 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Добавим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Браима Диаса в 20 миллионов евро.