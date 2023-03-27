«Реал» нацелился на форварда из Серии А – известна сумма возможного трансфера

«Реал» активно работает над поиском нападающего. В сфере интересов мадридского гранда находится Расмус Хёйлунн из «Аталанты». Как сообщает Todofichajes, бергамаски оценили 20-летнего датчанина в 40 миллионов евро. Учитывая ценник, летом за Хёйлунна наверняка разгорится серьёзная борьба на трансферном рынке.

20-летний Расмус Хёйлунн провёл за «Аталанту» 25 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров.

Добавим, что мадридский «Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.