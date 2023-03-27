Дзаньоло может перейти в итальянский топ-клуб

Хавбек стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за «Рому». Интерес к полузащитнику проявляет миланский «Интер», об этом рапортует Tuttosport.

«Россонери» рассматривают Дзаньоло в качестве замены Браиму Диасу, которого вернут из аренды в мадридский «Реал». Трансфер Николо обойдется миланскому гранду в 30 миллионов евро.

23-летний полузащитник перебрался в «Галатасарай» в феврале, заключив долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года.

В текущем сезоне Суперлиги Дзаньоло провел два матча и забил один гол.