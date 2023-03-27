Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Дзаньоло может перейти в итальянский топ-клуб

27 Марта 2023 • 13:57 Комментировать (1)

Хавбек стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за «Рому». Интерес к полузащитнику проявляет миланский «Интер», об этом рапортует Tuttosport.

«Россонери» рассматривают Дзаньоло в качестве замены Браиму Диасу, которого вернут из аренды в мадридский «Реал». Трансфер Николо обойдется миланскому гранду в 30 миллионов евро.

23-летний полузащитник перебрался в «Галатасарай» в феврале, заключив долгосрочный трудовой договор до середины 2027 года.

В текущем сезоне Суперлиги Дзаньоло провел два матча и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Интер Милан Николо Дзаньоло трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
27 Марта 2023 в 14:05
А бы что написали......
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
14:44 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на форварда из Серии А – известна сумма возможного трансфера
13:57 · Италия. Серия А
Дзаньоло может перейти в итальянский топ-клуб 1
13:32 · Италия. Серия А
Жуан Жезус близок к продлению контракта с «Наполи»
12:34 · Италия. Серия А
В «Торино» обновили информацию по травме Миранчука
12:25 · Италия. Серия А
Ди Мария может сменить «Ювентус» на топ-клуб Испании
12:15 · Италия. Серия А
Чалханоглу договорился с «Интером»
11:11 · Италия. Серия А
Де Кетеларе: «Не жалею о решении перейти в «Милан», но мои ожидания были совсем другими»
10:50 · Италия. Серия А
Иньиго Мартинес сделал свой выбор между «Барселоной», «Атлетико» и «Наполи»
09:30 · Италия. Серия А
Нордин Амрабат: «Барселона» попыталась арендовать Софьяна в последние дни январского окна»
07:30 · Италия. Серия А
Кассано нашёл «Реалу» нового топ-тренера
07:22 · Италия. Серия А
Дзанетти: «С Санчесом расстались полюбовно, я рад его успехам в «Марселе»
06:48 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался Хёйлунном
05:20 · Италия. Серия А
Ибрагимович получил травму в расположении сборной Швеции
04:41 · Италия. Серия А
Локателли: «Ди Мария - самый скромный чемпион мира»
04:37 · Италия. Серия А
Калюлю получил травму и выбыл из расположения сборной Франции
Все новости
Рекомендуем