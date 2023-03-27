В «Торино» обновили информацию по травме Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук, выступающий за «Торино», полностью залечил травму и возобновил тренировочные занятия. Об этом сообщил спортивный директор туринского клуба Давиде Ваньяти.

«Алексей восстановился и вернулся к тренировкам. Все в порядке», - приводит слова функционера издание Sport24.

Напомним, что из-за повреждения Миранчук не принимал участия в мартовских товарищеских матчах сборной России.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Алексей принял участие в 20 поединках, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.