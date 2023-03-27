Ди Мария может сменить «Ювентус» на топ-клуб Испании

Полузащитник туринского «Ювентуса» Анхель ди Мария может покинуть чемпионат Италии по завершении нынешнего сезона и вернуться в испанскую Ла Лигу, где ранее выступал за мадридский «Реал».

По сообщениям журналистов Todofichajes, новым местом работы 35-летнего аргентинского вингера может стать мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассчитывают подписать полузащитника на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Серии А ди Мария провел 16 поединков, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча (один – с пенальти) и четыре голевые передачи.