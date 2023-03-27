Чалханоглу договорился с «Интером»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу продолжит свои выступления за миланский «Интер», об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Источнику стало известно, что стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании нового долгосрочного контракта. Трудовое соглашение будет рассчитано до середины 2027 года. Срок действующего контракта между «нерадзурри» и хавбеком истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний полузащитник провел 26 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.