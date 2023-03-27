Кассано нашёл «Реалу» нового топ-тренера

Экс-нападающий «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано высказался насчет грядущей смены главного тренера в мадридском «Реале».

«Если Карло Анчелотти покинет «Реал», я бы позвал на его место Лучано Спаллетти. В Серии А он вряд ли пойдет в «Ювентус», где не протянет и несколько дней. В Италии Спаллетти можно представить разве что в «Милане» или «Фиорентине», - передает слова Антонио Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Анчелотти покинет «королевский» клуб по завершении нынешнего сезона.

Под руководством Спаллетти «Наполи» с огромным отрывом лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. В Лиге чемпионов неаполитанцы вышли в четвертьфинал, где встретятся с «Миланом».