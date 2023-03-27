Дзанетти: «С Санчесом расстались полюбовно, я рад его успехам в «Марселе»

Прошлым летом миланский «Интер» не знал, как избавиться от Алексиса Санчеса - чилиец не особо хотел уходить, желая выторговать как можно более высокие отступные. Вице-президент клуба Хавьер Дзанети рассказал о том, как команда рассталась с ним.

- Если игрок хочет уйти, то надо найти согласие. Расстались полюбовно. Пока он играл, приносил пользу клубу. Потом мы вместе решили, что ему лучше уйти в «Марсель». Он все время был полезным и корректным с «Интером», - дипломатично отметил Дзанетти в интервью fcinter1908.it.

В прошлом Санчес успел поиграть в составе таких клубов, как «Барселона» и лондонский «Арсенал».