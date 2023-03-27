Ибрагимович получил травму в расположении сборной Швеции

Хотя Златан Ибрагимович упорно отказывается уходить на покой, его тело, похоже, считает иначе. Он получил очередную травму, находясь в расположении сборной, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Уточняется, что травма легка, но, тем не менее, рассчитывать на него наставник шведской сборной в матче против команды Азербайджана вряд ли сможет.

Как это скажется на «Милане», в котором и так практически нет скамейки запасных - вопрос риторический. Напомним, что Ибрагимович пропустил большую часть прошлого сезона из-за полученной еще весной тяжелой травмы.