Локателли: «Ди Мария - самый скромный чемпион мира»

Мануэл Локателли не устает нахваливать аргентинца Анхеля ди Марию, его особо впечатляет скромность, с которой держится игрок, которого иные считают даже более ценным активом для аргентинской сборной, нежели сам Лионель Месси.

- Он - просто феномен. Он выиграл все, что можно выиграть, но потом появился на нашей тренировке как самый скромный человек в мире. Он на другом уровне. В «Ювентусе» есть и другие сильные игроки, Бонуччи, Данило, Алекс Сандро, но Анхель сделан из чемпионского материала, - цитирует Локателли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ди Мария выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года.