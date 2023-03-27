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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли: «Ди Мария - самый скромный чемпион мира»

27 Марта 2023 • 04:41 Комментировать

Мануэл Локателли не устает нахваливать аргентинца Анхеля ди Марию, его особо впечатляет скромность, с которой держится игрок, которого иные считают даже более ценным активом для аргентинской сборной, нежели сам Лионель Месси.

- Он - просто феномен. Он выиграл все, что можно выиграть, но потом появился на нашей тренировке как самый скромный человек в мире. Он на другом уровне. В «Ювентусе» есть и другие сильные игроки, Бонуччи, Данило, Алекс Сандро, но Анхель сделан из чемпионского материала, - цитирует Локателли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ди Мария выступает за свой нынешний клуб с лета прошлого года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Мануэль Локателли
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