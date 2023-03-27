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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» положил глаз на столба обороны «Наполи»

27 Марта 2023 • 04:22 Комментировать

Корейский защитник Ким мин Джэ стал не менее важным приобретением прошлого лета для «Наполи», нежели Хвича Кварацхелия. И уже достаточно давно к нему обращаются с предложениями представители, в частности, английских клубов, которым импонирует столь подходящая для АПЛ самоотверженность корейца, а также, разумеется, его рост.

Но не только английские клубы хотят Джэ - как сообщает французское издание L'Equipe, услугами игрока заинтересовался также гегемон французского футбола, «ПСЖ», особенно в связи с сомнениями, возникшими насчет Милана Шкриньяра, который испытывает проблемы со спиной. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Ким Мин Джэ трансферы футбола - лето 2023
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