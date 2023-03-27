Костич получил травму в расположении сборной Сербии

Сербский нападающий туринского «Ювентуса» Филип Костич получил травму, находясь в расположении сборной своей страны. Об этом объявил наставник команды Драган Стойкович.

- Плохие новости - он покинул расположение команды из-за воспаления ахиллова сухожилия, мы решили не рисковать. Он не сыграет в нашем следующем матче, - цитирует слова Стойковича итальянское новостное агентство ITASportPress.

Пока неизвестно, как это отразится на выступлениях сербского нападающего на клубном уровне, где туринский «Ювентус» продолжает выступления в чемпионате, Кубке Италии, а также Лиге Европы.