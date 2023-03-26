Станкович: «Синиша помог мне вырасти»

Наставник «Сампдории» Деян Станкович известен своей дружбой с безвременно покинувшим наш мир Синишей Михайловичем, с которым они играли в нескольких командах. Станкович считает, что опека Михайловича помогла ему быстрее интегрироваться в итальянский футбол, и, в целом, в быт этой страны.

- Синиша помог мне вырасти, объяснил мне некоторые жизненные вещи, дал направление. Я ведь приехал в Италию в 19 лет. И я все время придерживался него. Первые девятнадцать лет жизни без него, а следующие двадцать пять - с ним, - цитирует слова Станковича Corriere dello Sport.

Напомним, что Синиша Михайлович скончался в конце прошлого года от лейкемии.