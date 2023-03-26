«Интер» положил глаз на Хёйлунна

Успехи Расмуса Хёйлунна, который на днях повторил свершение Микаэля Лаудрупа, забив три мяча сборной Казахстана, вызвали мгновенный отклик в Италии - стране, в чемпионате которой он играет в составе бергамской «Аталанты».

И теперь, как сообщает TMW, датский игрок может сменить черно-синюю футболку «Аталанты» на... черно-синюю футболку миланского «Интера». Условия возможной сделки, однако, не сообщаются.

Хейлунн перебрался в свой нынешний коллектив в прошлом году, ранее он выступал на родине в составе «Копенгагена», а также успел поиграть в австрийском чемпионате за местный «Штурм».