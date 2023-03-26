Станкович: «Не сравнивайте меня с Синишей, он был неповторим»

Наставник «Сампдории», сербский специалист Деян Станкович, был очень дружен с безвременно покинувшим мир Синишей Михайловичем, и в интервью итальянскому изданию Corriele dello Sport он снова коснулся этой темы. Станкович считает несерьезным мнение о том, что он, дескать, похож на Михайловича - это невозможно, по его словам.

- Я похож на него? Кто сказал? Не выдумывайте. Синиша был уникален, его нельзя повторить, - заявил Станкович.

Напомним, что знаменитый сербский футболист и наставник, победитель Кубка чемпионов с «Црвеной Звездой», скончался от лейкемии в конце прошлого года.