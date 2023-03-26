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Чемпионат Италии. Серия А

«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» пытались купить Амрабата

26 Марта 2023 • 16:46 Комментировать

Полузащитник сборной Марокко и «Фиорентины» Софьян Амрабат находился в сфере интересов сразу нескольких европейских топ-клубов в зимнее трансферное окно.

Как сообщил VoetbalPrimeur брат игрока Нордин Амрабат, подписать 26-летнего хавбека хотели «Манчестер Юнайтед», каталонская «Барселона» и лондонский «Челси». Но трансфер сорвался по разным причинам.

Амрабат защищает цвета флорентийского клуба с 2020 года. В текущем сезоне марокканский полузащитник принял участие в 37 поединках, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Софьян Амрабат
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