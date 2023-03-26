Сандро хочет остаться в «Ювентусе»

Бразильский латераль Алекс Сандро собирается остаться в туринском «Ювентусе» на следующий сезон. Об этом сообщается на страницах издания Tuttosport.

Источник отмечает, что южноамериканец готов пойти на сокращение заработной платы, чтобы получить новый трудовой договор. Срок действующего контракта между Сандро и «старой синьорой» рассчитан до середины нынешнего года.

Что касается «Ювентуса», то руководство клуба пока не приняло окончательное решение по будущему защитника.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний игрок провел 21 поединок, отметившись одной голевой передачей.