Бензема может уйти из «Реала» в клуб Серии А

Будущее Карима Бензема остаётся неопределённым. Поговаривают, что 35-летний француз может покинуть «Реал» уже ближайшим летом в статусе свободного агента.

Как сообщает Calciomercatoweb со ссылкой на газету La Repubblica, за ситуацией Бензема пристально следит «Рома». Итальянский клуб может попытаться заманить обладателя «Золотого мяча» в свои ряды. Отмечается, что римляне могут заручиться помощью компании Adidas, которая сотрудничает с Каримом.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что в «Реале» обеспокоены выступлениями Карима Бензема в нынешнем сезоне. В 29 матчах француз забил 19 мячей. При этом были игры, в которых форвард был практически незаметен.

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