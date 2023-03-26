Стало известно, когда Алексей Миранчук вернётся на поле

Российский полузащитник Алексей Миранчук, который выступает в чемпионате Италии за «Торино», будет включен в заявку команды на предстоящий матч 28-го тура Серии А против «Сассуоло», об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Встреча запланирована на 3 апреля.

Напомним, что из-за повреждения, полученного в матче против «Наполи» 19 марта хавбек не смог приехать в расположение национальной команды России.

За туринский клуб Миранчук выступает на правах аренды. Его полноценный контракт принадлежит «Аталанте».

В текущем сезоне чемпионата Италии Алексей провел 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре ассиста.