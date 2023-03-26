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Чемпионат Италии. Серия А

​Калюлю: «В «Милане» я стал более злым защитником»

26 Марта 2023 • 02:58 Комментировать

Французский оборонец итальянского «Милана» Пьер Калюлю рассказал о том, что изменилось в его игре за те без малого три года, в течение которых он успел стать со своим нынешним клубом чемпионом Италии и пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, где «Милан» вскоре сыграет с «Наполи»:

- Я стал более злым защитником, но к этому обязывает уровень «Милана», который выступает в Лиге чемпионов. Это изменение на уровне менталитета. Также хочу улучшить свою игру головой, - цитирует Калюлю pianetamilan.it.

До «Милана» Пьер Калюлю выступал за французский «Лион», в Италию он перебрался в 2020 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Пьер Калюлю
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