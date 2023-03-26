Калюлю: «Италия - это торжество тактики»

Защитник «Милана» Пьер Калюлю поделился своим мнением об особенностях итальянского футбола, который в Европе считается самым прагматичным - в нем нет напора, присущего английскому футболу, техничности и атакующего стиля испанского чемпионата, безумия Бундеслиги, где аутсайдер на кураже может разгромить лидера, и так далее. Но Калюлю смотрит не на пустую, а на полную часть стакана.

- Италия - это триумф и торжество тактики, как в защите, так и в атаке. На футбол смотрят именно так, - цитирует слова Калюлю pianetamilan.it.

Напомним, что французский защитник присоединился к своему нынешнему клубу в 2020 году.