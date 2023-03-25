Кассано: «Индзаги покинет «Интер», если не выиграет Лигу чемпионов»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано продолжает высказываться против рулевого «Интера» Симоне Индзаги.

Экс-нападающий неоднократно заявлял, что Индзаги проваливает текущий сезон, в связи с чем должен покинуть свой пост.

«Индзаги уйдёт, если не приведёт «Интер» к победе в Лиге чемпионов, и я абсолютно убеждён, что заменить его должен Конте. Очевидно, что Индзаги не справляется, клубу пора начинать всё заново. В случае возвращения Конте «Интер» снова сможет выиграть чемпионат», – приводит TMW заявление Кассано.

Трудовой договор Симоне Индзаги c «нерадзурри» рассчитан до конца следующего сезона.