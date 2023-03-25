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Чемпионат Италии. Серия А

​Шкриньяр прошёл медосмотр для «ПСЖ», в «Интере» недовольны

25 Марта 2023 • 19:35 Комментировать

Защитник Милан Шкриньяр зимой подписал предварительный контракт с «ПСЖ». Словацкий футболист летом переберётся в топ-клуб Лиги 1 из «Интера» на правах свободного агента. Как сообщает Todofichajes, 28-летний Шкриньяр воспользовался мартовской паузой на матчи сборных, чтобы пройти медицинское обследование для «ПСЖ». Отмечается, что это вызвало недовольство в «Интере», поскольку сейчас словак остаётся игроком «нерадзурри».

За «Интер» Милан Шкриньяр играет с лета 2017 года. С тех пор словак провёл за команду 246 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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