Капелло: «Ювентус» терпит катастрофу в чемпионате Италии, изначально я ожидал, что они будут фаворитами»

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказал своё мнение насчёт игры и результатов «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

«В чемпионате Италии «Милан» и «Ювентус» терпят настоящую катастрофу. Изначально я ожидал, что «Ювентус» будет фаворитом. У команды были проблемы на старте сезона, так как Погба, Кьеза и Ди Мария не принимали участие в матчах, а это их лучшие игроки. Эти трое играют важную роль, из-за их отсутствия они потеряли несколько очков. Они вылетели из Лиги чемпионов, но сейчас хорошо играют в Лиге Европы», — сказал Капелло, речь которого передаёт испанское издание Marca.

После 27 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 41 очко и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

В Лиге Европы команда вышла в четвертьфинал турнира, обыграв немецкий «Фрайбург» по сумме двух матчей с общим счётом 3:0 на стадии 1/8.