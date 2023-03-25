Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Капелло: «Ювентус» терпит катастрофу в чемпионате Италии, изначально я ожидал, что они будут фаворитами»

25 Марта 2023 • 17:59 Комментировать

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло высказал своё мнение насчёт игры и результатов «Ювентуса» в нынешнем сезоне.

«В чемпионате Италии «Милан» и «Ювентус» терпят настоящую катастрофу. Изначально я ожидал, что «Ювентус» будет фаворитом. У команды были проблемы на старте сезона, так как Погба, Кьеза и Ди Мария не принимали участие в матчах, а это их лучшие игроки. Эти трое играют важную роль, из-за их отсутствия они потеряли несколько очков. Они вылетели из Лиги чемпионов, но сейчас хорошо играют в Лиге Европы», — сказал Капелло, речь которого передаёт испанское издание Marca.

После 27 туров итальянского чемпионата «Ювентус» набрал 41 очко и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

В Лиге Европы команда вышла в четвертьфинал турнира, обыграв немецкий «Фрайбург» по сумме двух матчей с общим счётом 3:0 на стадии 1/8.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Фрайбург Лига Европы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
17:59 · Италия. Серия А
Капелло: «Ювентус» терпит катастрофу в чемпионате Италии, изначально я ожидал, что они будут фаворитами»
17:01 · Италия. Серия А
Миланский «Интер» летом хочет подписать Месси 1
16:20 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг попал в сферу интересов «Интера»
16:10 · Италия. Серия А
​Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с «Лацио»
15:52 · Англия. Премьер-лига
​Раскрыта новая трансферная цель «Манчестер Юнайтед»
14:40 · Италия. Серия А
​Контракт Матича продлится автоматически
14:04 · Италия. Серия А
Скауты «Барселоны» будут просматривать Амрабата и Роке в матче Марокко – Бразилия
13:47 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я хочу продолжать играть в футбол»
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» интересуется Рабио
12:49 · Италия. Серия А
Юмтити хочет вернуться в «Барселону»
11:50 · Италия. Серия А
Мората попал в сферу интересов «Милана»
11:03 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани – запасной вариант для «ПСЖ», если клубу не удастся купить Осимхена
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет усилиться вингером «Милана»
08:48 · Италия. Серия А
«Милан» выставит нападающего на продажу
07:58 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Де Лаурентис сомневался в трансфере Хвичи»
Все новости
Рекомендуем