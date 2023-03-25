​Милинкович-Савич решил не продлевать контракт с «Лацио»

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич сменит клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает Relevo, 28-летний сербский футболист принял решение не продлевать контракт с «Лацио».

Действующее трудовое соглашение Милинковича-Савича рассчитано до средины 2024 года. Таким образом, римскому клубу было бы разумно продать игрока ближайшим летом, чтобы не потерять через год бесплатно.

Слухи связывают Сергея Милинковича-Савича с рядом топовых клубов Европы. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают полузащитника в 60 миллионов евро.

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