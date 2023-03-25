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Чемпионат Италии. Серия А

​Контракт Матича продлится автоматически

25 Марта 2023 • 14:40 Комментировать

Полузащитник Неманья Матич останется в «Роме» ещё на один сезон. 34-летний серб достиг количества матчей, при котором его контракт продлятся на год автоматически. Об этом на своём сайте рассказывает журналист Джанлука ди Марцио.

Неманья Матич перебрался в «Рому» летом прошлого года на правах свободного агента. С тех пор полузащитник провёл 36 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал два результативных паса.

«Рома» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший матч чемпионата команда проведёт 2 апреля – против «Сампдории» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Неманья Матич
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