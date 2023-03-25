«Милана» выставит нападающего на продажу

Руководство «Милана» планирует расстаться с бельгийским нападающим Дивоком Ориги в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Даниэле Лонго.

Согласно информации инсайдера, «россонери» рассчитывают выручить с продажи 27-летнего игрока порядка 15 миллионов евро.

Напомним, что Ориги выступает за миланский коллектив с лета минувшего года. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 25 поединках во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в восемь миллионов евро.