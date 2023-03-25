Спаллетти: «Де Лаурентис сомневался в трансфере Хвичи»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, что руководство клуба сомневалось в целесообразности трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Де Лаурентис сомневался в трансфере этого игрока. Мы долгое время общались, и у меня получилось убедить его подписать Хвичу. Он скептически относился к различиям между лигами, но на сегодняшний день границы в футболе стали намного тоньше», - передает слова специалиста TMW Radio.

Кварацхелия присоединился к неаполитанскому клубу летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний грузин провел 23 матча, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.