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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Де Лаурентис сомневался в трансфере Хвичи»

25 Марта 2023 • 07:58 Комментировать

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, что руководство клуба сомневалось в целесообразности трансфера грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Де Лаурентис сомневался в трансфере этого игрока. Мы долгое время общались, и у меня получилось убедить его подписать Хвичу. Он скептически относился к различиям между лигами, но на сегодняшний день границы в футболе стали намного тоньше», - передает слова специалиста TMW Radio.

Кварацхелия присоединился к неаполитанскому клубу летом прошлого года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 22-летний грузин провел 23 матча, отметившись 12 забитыми мячами и десятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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