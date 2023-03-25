Кассано: «Рома» - позор итальянского футбола»

Экс-нападающий сборной Италии и мадридского «Реала» Антонио Кассано критически высказался об игре «Ромы» под руководством португальского специалиста Жозе Моуринью.

«Были постоянные стычки и словесные выпады от игроков «Ромы» в матче с «Лацио». О чем мы вообще говорим? В каждом поединке я наблюдаю, как на поле выбегает почти вся их скамейка запасных. Это позор итальянского футбола. «Рома» могла бы финишировать на втором месте, но из-за Моуринью все становится только хуже», - приводит слова Кассано Roma Press.

После 27 туров чемпионата Италии римский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице.