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Чемпионат Италии. Серия А

Тшау: «Играть с Ибрагимовичем - это честь для меня»

25 Марта 2023 • 02:10 Комментировать

Защитник «Милана» Малик Тшау признался, что он впечатлен тем, что может играть в одной команде с легендарным Златаном Ибрагимовичем - 41-летним шведским нападающим «Милана». По словам Тшау, он еще с детства восхищался Златаном.

- На каждой тренировке он что-то дает своим коллегам по команде. Он - настоящий лидер. Ненавидит проигрывать. Играть рядом с ним - это что-то невероятное. Я горжусь. Как гордился им в детстве, когда восхищался его игрой по телевизору, - цитирует Тшау pianetamilan.it.

Напомним, что ранее немецкий защитник выступал за «Шальке», в свой нынешний клуб он перебрался прошлым летом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Малик Тшау
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