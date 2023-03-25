Тшау: «Играть с Ибрагимовичем - это честь для меня»

Защитник «Милана» Малик Тшау признался, что он впечатлен тем, что может играть в одной команде с легендарным Златаном Ибрагимовичем - 41-летним шведским нападающим «Милана». По словам Тшау, он еще с детства восхищался Златаном.

- На каждой тренировке он что-то дает своим коллегам по команде. Он - настоящий лидер. Ненавидит проигрывать. Играть рядом с ним - это что-то невероятное. Я горжусь. Как гордился им в детстве, когда восхищался его игрой по телевизору, - цитирует Тшау pianetamilan.it.

Напомним, что ранее немецкий защитник выступал за «Шальке», в свой нынешний клуб он перебрался прошлым летом.