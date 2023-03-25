Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тшау: «Лига чемпионов - это стихия «Милана»

25 Марта 2023 • 01:41 Комментировать

Немецкий защитник «Милана» Малик Тшау выразил надежду на то, что особый статус Лиги чемпионов поможет его клубу справиться с «Наполи» в четвертьфинале самого престижного клубного турнира всей футбольной Европы.

- «Наполи» отлично выступает, в том числе и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но мы «Милан», у нас есть традиции, у нас семь побед в Лиге чемпионов, и это наш дом, - напомнил Малик Тшау, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз итальянский «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году, и с тех пор больше не выходил даже в полуфинал этого турнира. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Наполи Малик Тшау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
01:41 · Италия. Серия А
Тшау: «Лига чемпионов - это стихия «Милана»
00:46 · Италия. Серия А
Тшау: «Всегда верил, что я достоин сыграть за сборную Германии»
00:44 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» обеспокоены проблемами Шкриньяра со спиной
00:34 · Италия. Серия А
«Наполи» готов увеличить гонорар Спаллетти
24 Марта
21:37 · Италия. Серия А
Алексис Санчес: «Однажды я сказал Индзаги, что «Интер» проиграет «Милану», если я не выйду на поле» 1
21:20 · Италия. Серия А
Тшау: «Иногда не могу поверить, что играю в «Милане»
18:24 · Италия. Серия А
Озил назвал Моуринью лучшим тренером XXI века
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» не имеет опции выкупа Диаса, футболист вернётся в «Реал»
15:49 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи»: «Аллегри четыре раза давал мне уроки футбола, а Спаллетти пришёл и вернул нас в топ-3»
14:52 · Италия. Серия А
Спаллетти: «В России мне сказали, что Хвича очень силён»
14:41 · Италия. Серия А
​Расследование установило, что Роналду мог подписать секретное соглашение с «Ювентусом»
14:02 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ интересуются форвардом «Интера»
12:22 · Италия. Серия А
«Лацио» заинтересован в полузащитнике «Интера»
11:33 · Италия. Серия А
Моуринью решил, где хочет продолжить карьеру
Все новости
Рекомендуем