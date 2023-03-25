Тшау: «Лига чемпионов - это стихия «Милана»

Немецкий защитник «Милана» Малик Тшау выразил надежду на то, что особый статус Лиги чемпионов поможет его клубу справиться с «Наполи» в четвертьфинале самого престижного клубного турнира всей футбольной Европы.

- «Наполи» отлично выступает, в том числе и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. Но мы «Милан», у нас есть традиции, у нас семь побед в Лиге чемпионов, и это наш дом, - напомнил Малик Тшау, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что в последний раз итальянский «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году, и с тех пор больше не выходил даже в полуфинал этого турнира.