Тшау: «Всегда верил, что я достоин сыграть за сборную Германии»

Защитник «Милана» Малик Тшау рассказал о том, что чувствует в связи с вызовом в сборную Германии, что свидетельствует об его игровом прогрессе со времен перехода в «Милан».

- Это фантастика. Я счастлив и я горжусь. Это демонстрация всей моей работы в последнее время. Но на этом я не станут останавливаться. Я буду прогрессировать и учиться. Всегда, с детства, болел за сборную Германии, и всегда верил, что смогу сыграть за нее, - цитирует Тшау pianetamilan.it.

Сборная Германии, в качестве хозяйки следующего турнира, освобождена от участия в отборочном турнире, который начался на этой неделе.