Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Тшау: «Всегда верил, что я достоин сыграть за сборную Германии»

25 Марта 2023 • 00:46 Комментировать

Защитник «Милана» Малик Тшау рассказал о том, что чувствует в связи с вызовом в сборную Германии, что свидетельствует об его игровом прогрессе со времен перехода в «Милан».

- Это фантастика. Я счастлив и я горжусь. Это демонстрация всей моей работы в последнее время. Но на этом я не станут останавливаться. Я буду прогрессировать и учиться. Всегда, с детства, болел за сборную Германии, и всегда верил, что смогу сыграть за нее, - цитирует Тшау pianetamilan.it.

Сборная Германии, в качестве хозяйки следующего турнира, освобождена от участия в отборочном турнире, который начался на этой неделе.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Малик Тшау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
01:41 · Италия. Серия А
Тшау: «Лига чемпионов - это стихия «Милана»
00:46 · Италия. Серия А
Тшау: «Всегда верил, что я достоин сыграть за сборную Германии»
00:44 · Италия. Серия А
В «ПСЖ» обеспокоены проблемами Шкриньяра со спиной
00:34 · Италия. Серия А
«Наполи» готов увеличить гонорар Спаллетти
24 Марта
21:37 · Италия. Серия А
Алексис Санчес: «Однажды я сказал Индзаги, что «Интер» проиграет «Милану», если я не выйду на поле» 1
21:20 · Италия. Серия А
Тшау: «Иногда не могу поверить, что играю в «Милане»
18:24 · Италия. Серия А
Озил назвал Моуринью лучшим тренером XXI века
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» не имеет опции выкупа Диаса, футболист вернётся в «Реал»
15:49 · Италия. Серия А
​Президент «Наполи»: «Аллегри четыре раза давал мне уроки футбола, а Спаллетти пришёл и вернул нас в топ-3»
14:52 · Италия. Серия А
Спаллетти: «В России мне сказали, что Хвича очень силён»
14:41 · Италия. Серия А
​Расследование установило, что Роналду мог подписать секретное соглашение с «Ювентусом»
14:02 · Италия. Серия А
Де Лаурентис: «Спаллетти не покинет «Наполи» в конце сезона»
12:41 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ интересуются форвардом «Интера»
12:22 · Италия. Серия А
«Лацио» заинтересован в полузащитнике «Интера»
11:33 · Италия. Серия А
Моуринью решил, где хочет продолжить карьеру
Все новости
Рекомендуем