Озил назвал Моуринью лучшим тренером XXI века

Завершивший на днях карьеру Месут Озил ответил на вопрос, кого он считает лучшим футбольным тренером.

«Для меня Жозе Моуринью – лучший тренер этого века. Его тактическое понимание – это что-то невероятное, как и его манера общаться в раздевалке. А как он всегда защищает команду перед СМИ! Он действительно тренер мирового уровня», - сказал Озил, чьи слова приводит на своих страницах Marca.

Как известно, Месут Озил пересекался с Жозе Моуринью в «Реале». В настоящий же момент португальский тренер возглавляет «Рому», которая занимает текущее пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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