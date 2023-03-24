​Президент «Наполи»: «Аллегри четыре раза давал мне уроки футбола, а Спаллетти пришёл и вернул нас в топ-3»

Аурелио де Лаурентис, который занимает должность президента «Наполи», высказался о нынешнем рулевом «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

Стоит сказать, что в своё время слухи не раз связывали Аллегри с получением работы в «Наполи».

«Аллегри четыре раза приезжал в мой офис и давал уроки футбола, а Спаллетти пришёл и вернул нас в тройку лучших команд Италии», - сказал де Лаурентис DAZN.

«Наполи» в настоящий момент лидирует в Серии А, опережая ближайшего преследователя на 19 очков. Судя по всему, неаполитанцы станут чемпионами Италии впервые с 1990 года.