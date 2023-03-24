«ПСЖ» нашёл звёздную замену Месси

В «ПСЖ» начали работу по поиску нового нападающего на случай ухода из команды аргентинского форварда Лионеля Месси. Согласно данным журналистов Calciomercato, в поле зрения французского гранда находится Рафаэл Леау, выступающий в итальянской Серии А за «Милан».

Сумма отступных за трансфер 23-летнего португальца составляет 150 миллионов евро. Она будет доступна, если Рафаэл не подпишет с «россонери» новое трудовое соглашение.

Месси может покинуть «ПСЖ» по завершении нынешнего сезона. Контракт 35-летнего аргентинца с клубом рассчитан до конца июня. В СМИ ходят слухи о возвращении Лео в каталонскую «Барселону».

«Барселона» придумала, как вернуть Месси

Решение принято: Месси выбрал новый клуб