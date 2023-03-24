Донадони: «Кварацхелия - это уникум»

Экс-футболист «Милана» Роберто Донадони высоко ценит выступления «Наполи» в текущем сезоне, в частности, игру хорошо знакомого российским любителям футбола Хвичи Кварацхелии. Он считает его уникальным игроком.

- Кварацхелия просто уникален. Я не знаю, похож ли он на меня или нет, но это большая удача руководства «Наполи».Помимо техники, вижно, что он очень хочет показать себя и очень старается, - цитирует Донадони pianetamilan.it.

Напомним, что Кварацхелия выступает за «Наполи» с лета прошлого года. Ранее он успел поиграть за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».